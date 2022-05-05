كوفيد-19 : 58 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و269 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 47 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و269 ألفا و350 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و287 ألفا و428 شخصا، مقابل 24 مليونا و808 ألف و379 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و84 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و708 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (32)، والرباط سلا القنيطرة (11) ومراكش آسفي (6)، والشرق (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، وفاس مكناس (2) وسوس ماسة (1). وبلغ مجموع الحالات النشطة 307 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 15 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

ومع 05/05/2022