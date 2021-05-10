"كوفيد- 19".. 58 حالة إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و726 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و232 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و726 ألف و928 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و404 ألف و867 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 513 ألفا و922 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 501 ألفا و146 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9077 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (24)، و(8) بكل من جهة الرباط- سلا-القنيطرة وجهة الشرق، و(4) بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و(3) بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب وسوس-ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء وجهة بني ملال-اخنيفرة وجهة درعة-تافيلالت وجهة فاس-مكناس.

وتتوزع الوفيات بين حالتين بكل من جهتة الرباط سلا القنيطرة، وجهة مراكش-اسفي وحالة واحدة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1412,9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3699 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 239 حالة، 14 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و98 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 7,6 في المائة.

(ومع 10/05/2021)