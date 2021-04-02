كوفيد-19 .. 581 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و331 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و513 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و331 ألفا و82 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 497 ألفا و257 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 484 ألفا و224 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8835 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (412)، والشرق (38)، ومراكش-آسفي (29)، والرباط-سلا-القنيطرة (22)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (17)، والداخلة-وادي الذهب(16)، وسوس-ماسة (14)، وفاس-مكناس (10)، ودرعة-تافيلالت (9)، والعيون-الساقية الحمراء (8)، وبني ملال-خنيفرة (6).

وتتوزع حالات الوفاة بين جهة الدار البيضاء-سطات (6)، وحالة واحدة بكل من جهة مراكش-آسفي وجهةالرباط-سلا القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة بني ملال خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1367.5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4198 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 24 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 420 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و212 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13،3 في المائة.

(ومع 02/04/2021)