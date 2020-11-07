(كوفيد-19).. 5836 إصابة جديدة و4602 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4602 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 252 ألف و185 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 205 ألف و556 حالة بنسبة تعاف تبلغ 81.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4197 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (2409)، والرباط-سلا-القنيطرة (1060)، والشرق (686)، وسوس-ماسة (501)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (381)، ومراكش-آسفي (289).

كما تم تسجيل 176 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و103 حالات بدرعة تافيلالت، و93 إصابة مؤكدة بجهة فاس-مكناس، و66 حالة بجهة كلميم-واد نون، و45 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و27 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 21 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و11 بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والشرق، وحالة واحدة بكل من سوس ماسة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، و10 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و3 حالات بجهة مراكش-آسفي، و6 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، وحالتين بكل من درعة-تافيلالت وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 694,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 16,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 14 ألف و157 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و219 ألف و259، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 42 ألفا و432 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 203 حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 935 حالة، 67 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس غير الاختراقي 505 حالات.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 36 في المائة.

(ومع 07/11/2020)