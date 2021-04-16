كوفيد-19.. 587 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و583 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و555 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و583 ألف و664 شخص.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و180 ألف و155 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 504 آلاف و847 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 490 ألفا و921 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8934 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (410)، والرباط سلا القنيطرة (50)، ومراكش-آسفي (39) وسوس-ماسة (23)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19)، والداخلة-واد الذهب (17)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، وبني ملال خنيفرة (6)، والشرق (6)، و فاس-مكناس (5)، وكلميم-واد نون (3).

وتتوزع حالات الوفاة على جهات الدار البيضاء-سطات (3)، وكلميم-واد نون والشرق ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة (حالة واحدة بكل جهة)..

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1، 1388 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4992 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 70 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 430 حالة، 15 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و223 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6، 13 في المائة.

(ومع 16/04/2021)