كوفيد-19.. 592 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و717 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و542 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و209 آلاف و470 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 508 آلاف و530 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 494 ألفا و415 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8983 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (387)، ومراكش آسفي (46)، والرباط سلا القنيطرة (39)، وجهتي الداخلة وادي الذهب الشرق (24)، والعيون الساقية الحمراء (23)، وسوس ماسة (16)، وطنجة تطوان الحسيمة (10)، وبني ملال خنيفرة (9 حالات)، ودرعة تافيلالت (8 حالات)، وكلميم واد نون (5 حالات)، وفاس مكناس (حالة واحدة).

وتتوزع حالات الوفاة على 4 حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدة بكل من جهات العيون الساقية الحمراء، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1398,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5132 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 41 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 374 حالة، 14 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و198 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12 في المائة.

ومع:23/04/2021