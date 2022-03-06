كوفيد-19.. 60 إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و831 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 453 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و831 ألفا و352 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و211 ألف و 308 أشخاص مقابل 24 مليون و756 ألفا و505 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و161 ألفا و646 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و143 ألفا و345 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,4 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و17 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (21) والرباط-سلا-القنيطرة (14) وطنجة تطوان الحسيمة (7 ) ومراكش-آسفي (3) وجهة الشرق (3) وبني ملال-خنيفرة (3) وسوس-ماسة (3) وفاس- مكناس (3) وكلميم وادنون (1) والعيون الساقية الحمراء (1) والداخلة وداي الذهب (1) .

أما الوفيات فتتوزع بين جهتي طنجة تطوان الحسيمة (1 ) وكلميم وادنون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 2284 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 2 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 124 حالة، أربعة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) فقد بلغ 2,4 في المائة.

ومع 06/03/2022