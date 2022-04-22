كوفيد-19 : 60 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و228 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 91 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و228 ألفا و46 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و279 ألفا و75 شخصا مقابل 24 مليونا و801 ألف و687 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و567 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و2 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (32)، والرباط سلا القنيطرة (10)، ومراكش آسفي (10)، وجهة الشرق (04)، والعيون الساقية الحمراء (1) وبني ملال خنيفرة (1) ودرعة تافيلالت (1) وفاس مكناس (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 501 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 14 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

(ومع 21/04/2022)