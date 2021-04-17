كوفيد-19.. 600 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و655 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم السبت ، عن تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و616 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و655 ألف و7 أشخاص. وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و186 ألف و449 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 505 آلاف و447 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 491 ألفا و537 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8944 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (423)، والرباط سلا القنيطرة (51)، ومراكش-آسفي (29) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق (20 حالة بكل جهة)، والعيون-الساقية الحمراء (19)، وسوس ماسة (13) وجهة درعة تافيلالت (8)، والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون (6 حالات بكل جهة) وجهة بني ملال خنيفرة (3 )، وفاس مكناس (2). وتتوزع حالات الوفاة على جهات الدار البيضاء-سطات (5)، وجهة سوس ماسة (2)، وحالة واحدة بكل من طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق والداخلة وادي الذهب. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 8، 1389 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4966 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 31 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 432 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و222 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 7، 13 في المائة.

ومع:17/04/2021