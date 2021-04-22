كوفيد-19.. 600 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و707 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و520 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و707 ألف و658 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و207 آلاف و298 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 507 آلاف و938 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 493 ألفا و873 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8976 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (421)، والرباط سلا القنيطرة (51)، ومراكش آسفي (26)، والشرق (20)، وسوس ماسة (19)، و(16) بكل من جهتي العيون الساقية الحمراء وطنجة تطوان الحسيمة، والداخلة وادي الذهب (14)، وكلميم واد نون (6)، و(4) بكل من جهتب بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، و(3) بفاس مكناس.

وتتوزع حالات الوفاة على 4 حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدة بكل من جهات مراكش آسفي وسوس ماسة وفاس مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1396,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5089 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 381 حالة، 14 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و207 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,1 في المائة.

(ومع 22/04/2021)