(كوفيد-19).. 605 إصابة جديدة و557 حالة شفاء وأربع وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأحد ، عن تسجيل 605 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 557 حالة شفاء وأربع وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فبلغ 10 ملايين و67 ألف و573 رشخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و162 ألف و460 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 534 ألف و550 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 519 ألف و696 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9319 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (252)، واارباط-سلا-القنيطرة (102)،وسوس-ماسة (93)، ومراكش-اسفي (90)، والعيون-الساقية الحمراء (22)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (20)، والشرق (8)، وفاس-مكناس (8)، ودرعة-تافيلالت (4)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، وكلملم-واد نون (2)، والداخلة-وادي الذهب (1).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالتان بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدةة بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1469 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 5535 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 246 منها 9 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و140 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 8، 7 في المائة

(ومع 04/07/2021)