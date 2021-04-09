"كوفيد-19".. 625 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و449 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و501 حالة شفاء، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و449 آلاف و47 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و103 ألف و257 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 500 ألف و948 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 487 ألفا و414 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8885 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (444)، والرباط-سلا-القنيطرة (56)، ومراكش-آسفي (36)، وسوس-ماسة (22)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (17)، والعيون-الساقية الحمراء (14).

كما تتوزع حالات الإصابة على جهات الداخلة-وادي الذهب (14)، وجهة الشرق (10)، وبني ملال-خنيفرة (4)، ودرعة-تافيلالت (4)، وكلميم-واد نون (3)، وحالة واحدة بجهة فاس-مكناس.

وتتوزع حالات الوفاة بين خمس حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتين بجهة مراكش-آسفي، وحالة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1377,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4649 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 442 حالة، 20 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و219 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 14 في المائة.

ومع:09/04/2021