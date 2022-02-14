كوفيد 19.. 634 إصابة جديدة و 15 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 4299 شخصا، فيما تم تسجيل 15 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و 89 ألفا و940 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و137 ألف و116 شخصا، مقابل 24 مليون و702 ألف و344 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و155 ألف و165 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و123 ألف و370 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.2 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و781 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات فاس- مكناس (135) والرباط-سلا-القنيطرة (99) والدار البيضاء-سطات (93) وجهة الشرق(83) وطنجة تطوان الحسيمة (59) ومراكش آسفي (42) وسوس-ماسة (37) والعيون-الساقية الحمراء (35) وبني ملال-خنيفرة (31) ودرعة-تافيلالت (13) والداخلة-وادي الذهب (7) . أما الوفيات، فتتوزع بين جهات فاس مكناس (2) والرباط -سلا-القنيطرة (2) وجهة الشرق (2) ومراكش- آسفي (2) و الدار البيضاء-سطات (3) والعيون الساقية الحمراء (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) وكلميم واد نون (1) . وبلغ مجموع الحالات النشطة 16 ألفا و41 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 47 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 514 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 9.8 في المائة.

(ومع 13/02/2022)