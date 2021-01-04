(كوفيد-19).. 656 إصابة جديدة و1579 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1579 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 443 ألفا و802 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 414 ألفا و972 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7538 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (175) حالة، الرباط-سلا-القنيطرة (127)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (109)، وسوس-ماسة (102)، وفاس-مكناس (45)، وجهة الشرق (33)، ومراكش-آسفي (29)، وبني ملال-خنيفرة (26)، وكلميم-واد نون (4)، والداخلة-وادي الذهب (4)، ودرعة-تافيلالت (1)، والعيون الساقية الحمراء (1).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (27)، والرباط-سلا-القنيطرة (6)، وبني ملال-خنيفرة (6)، وفاس-مكناس (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3)، وسوس-ماسة (2)، ومراكش-آسفي (2)، ودرعة-تافيلالت (2)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1222,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 7202 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى أربعة ملايين و63 ألفا و490 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 21 ألفا و292 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 78 حالة مؤكدة و85 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1169 حالة، 84 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و690 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 37 في المائة.

(ومع 04/01/2021)