(كوفيد-19).. 657 إصابة جديدة و460 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، تسجيل 657 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل حالة 460 حالة شفاء، و 15 وفاة.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل”كوفيد-19″، فبلغ 10 ملايين و552 ألف و219 شخصا، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و310 آلاف و662 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 543 ألف و119 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 525 ألفا و286 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9384 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين سوس-ماسة (220) والدار البيضاء-سطات (135)، والرباط-سلا-القنيطرة (128) ومراكش-آسفي (109) ،والداخلة-وادي الذهب (16)، وجهة الشرق (13)، وفاس-مكناس (13)، وبني ملال-خنيفرة (11)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (8)، والعيون-الساقية الحمراء (3)، ودرعة-تافيلالت (1).

أما بخصوص الوفيات، فسجلت 5 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات وحالتان بكل من جهات الرباط سلا القنيطرة، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات مراكش آسفي، وفاس مكناس، والعيون الساقية الحمراء، ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1492.4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 8449 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 43 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 314، منها 10 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و166 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 9.9 في المائة.

ومع:12/07/2021