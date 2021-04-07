"كوفيد-19".. 663 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و410 آلاف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و641 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و410 آلاف و23 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و38 ألفا و83 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 499 ألفا و688 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 486 ألفا و349 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97،3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8867 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (482)، والرباط-سلا-القنيطرة (52)، ومراكش-آسفي (32)، وسوس-ماسة (30)، والشرق (24)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، والعيون-الساقية الحمراء (10)، وبني ملال-خنيفرة (6)، وفاس-مكناس (4)، إلى جانب تسجيل 3 حالات بكل من جهات درعة-تافيلالت، والداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون.

وتتوزع حالتا الوفاة الاثنتان بين جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والشرق.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1374,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 6472 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 454 حالة، 20 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و231 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 14,4 في المائة.

ومع:07/04/2021