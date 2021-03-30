كوفيد-19 .. 665 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و315 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و580 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و315 ألفا و800 وشخصين.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و566 ألفا و498 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 495 ألفا و421 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 483 ألفا و165 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8813 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (477)، وجهة الرباط سلا القنيطرة (64)، وجهة مراكش آسفي (23)، وجهة الشرق (20)، وجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب (17 حالة لكل منهما)، وجهة طنجة-تطوان- الحسيمة (16)، وجهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة (10 لكل منهما)، وجهة بني ملال خنيفرة (6)، وجهة كلميم واد نون (3)، وجهة فاس مكناس (02).

وتتوزع حالات الوفاة الست على جهتي الدار البيضاء السطات والرباط -سلا -القنيطرة بحالتي وفاة لكل منهما، وجهتي مراكش -آسفي والشرق بحالة وفاة واحدة لكل منها. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1362.5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3443 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 31 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 419 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و230 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13.3 في المائة.

ومع:30/03/2021