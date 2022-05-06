كوفيد-19 : 67 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و275 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 72 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و275 ألفا و701 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و288 ألفا و419 شخصا، مقابل 24 مليونا و809 آلاف و394 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و151 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و780 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (25)، والرباط سلا القنيطرة (16) ومراكش آسفي (4)، والشرق (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (9)، وفاس مكناس (4) وسوس ماسة (5). وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في جهة سوس-ماسة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 301 حالة، في حين تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 14حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

(ومع 06/05/2022)