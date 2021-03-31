كوفيد-19 .. 676 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و320 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و198 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و320 ألفا و349 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و674 ألفا و251 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 496 ألفا و97 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 483 ألفا و363 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8818 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (488)،والرباط-سلا-القنيطرة (51)، ومراكش-آسفي (36)، و(19) بكل من الداخلة-وادي الذهب والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة (15)، وسوس-ماسة (14)، ودرعة-تافيلالت (12)، والعيون-الساقية الحمراء (7)، (6) بكل من كلميم-واد نون وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس (3).

وتتوزع حالات الوفاة بين جهة الدار البيضاء-السطات (3)، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة كلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1364.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 3916 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 42 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 411 حالة، 27 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و222 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13 في المائة.

(ومع 31/03/2021)