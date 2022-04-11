كوفيد-19 : 68 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و179 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 52 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و179 ألفا و452 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و268 ألفا و724 شخصا مقابل 24 مليونا و793 ألفا و899 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و30 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و147 ألفا و180 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (38) والرباط سلا القنيطرة (11)، ومراكش آسفي (11)، ، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، وسوس ماسة (3) وحالة واحدة في كل فاس مكناس والشرق . وبلغ مجموع الحالات النشطة 789 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 17 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

(ومع 10/04/2022)