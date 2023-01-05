كوفيد-19 : 68 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و869 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 68 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 66 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و869 ألف و292 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و419 ألف و67 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و259 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 58 ألف و653 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.



وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و786 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و123 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.



وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء- سطات (25) الرباط -سلا -القنيطرة (15) ومراكش آسفي (11) وسوس ماسة (7) وجهة الشرق (3) ودرعة تافيلالت (2) وفاس مكناس (2) والعيون الساقية الحمراء (2) والداخلة وادي الذهب (1). وبلغ مجموع الحالات النشطة 368 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 13 حالة.

ومع: 05 يناير 2023