"كوفيد-19" .. 684 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و495 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و656 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و495 آلاف و477 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و155 ألفا و395 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 502 ألف و961 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 489 ألفا و288 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8915 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (534)، ومراكش-آسفي (31)، والرباط-سلا-القنيطرة (29)، والعيون-الساقية الحمراء (18)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (15).

كما تتوزع حالات الإصابة على كل من جهات الداخلة-وادي الذهب (13)، وكلميم-واد نون (13)، وبني ملال-خنيفرة (12)، وسوس-ماسة (7)، والشرق (7)، ودرعة-تافيلالت (4)، وفاس-مكناس (1).

وتتوزع حالات الوفاة بين ثلاث حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة والعيون-الساقية الحمراء وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1383 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4758 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 108 حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 446 حالة، 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و230 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 14،1 في المائة.

ومع:13/04/2021