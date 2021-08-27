كوفيد-19".. 6863 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 14 مليون و274 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 6863 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و9188 حالة شفاء و92 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، بلغ 18 مليون و162 ألف و608 أشخاص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و274 ألف و441 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى843 ألف و357 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 766 ألف و456 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90.9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألف و268 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (12)، والرباط-سلا-القنيطرة (14)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (9)، والشرق (7)، ومراكش-آسفي (14)، وسوس-ماسة (10)، وفاس-مكناس (6)، وبني ملال-خنيفرة (10)، ودرعة-تافيلالت (2)، وكلميم-واد نون (4)، والعيون الساقية الحمراء (3) والداخلة-وادي الذهب (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2162)، والرباط-سلا-القنيطرة (1440)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (859)، والشرق (513)، ومراكش-آسفي (383)، وسوس-ماسة (301)، وفاس-مكناس (359)، وبني ملال-خنيفرة (295)، ودرعة-تافيلالت (198)، وكلميم-واد نون (131)، والعيون الساقية الحمراء (136)، والداخلة-وادي الذهب (86).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2309.8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 18.7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 67 ألف و50 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 206 ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2499، 1355 منها تحت التنفس الاصطناعي (60 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1295 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 49.8 في المائة.

ومع:27/08/2021