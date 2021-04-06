"كوفيد-19".. 696 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و 382 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 696 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 546 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و 382 ألفا و 917 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و 992 ألفا و 324 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 499 ألفا و 25 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 485 ألفا و 708 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97،3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8865 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات(528)، والرباط-سلا-القنيطرة (51)، وطنجة تطوان الحسيمة (31)، ومراكش آسفي (21)، وجهة الشرق(17)، وجهتي الداخلة وادي الذهب وسوس-ماسة (14)، وبني ملال-خنيفرة (6) والعيون-الساقية الحمراء (5)، وفاس-مكناس( 3).

وتتوزع حالات الوفاة بين أربع حالات بجهة الدار البيضاء-سطات وحالتين بمراكش آسفي، وحالة واحدة بكل من جهتي الشرق وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1372,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4452 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 47 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 442 حالة، 20 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و219 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 14 في المائة.

(ومع 06/04/2021)