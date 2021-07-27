(كوفيد-19).. 6971 إصابة جديدة و2690 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء ، عن تسجيل 6971 إصابة جديدة بكورونا المستجد و2690 حالة شفاء و27 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 12 مليون و520 ألف و195 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و924 ألف و212 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 588 ألف و448 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 549 ألفا و116 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3، 93 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9638 بنسبة فتك قدرها 6، 1 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (6)، وسوس-ماسة (5)، ومراكش-آسفي (4)، والرباط-سلا-القنيطرة (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وفاس-مكناس (2)، والشرق (2)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1) ودرعة-تافيلالت (1)، وكلميم-واد نون (1)، والداخلة-واد الذهب (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2834)، ومراكش-آسفي (1088)، وسوس-ماسة (633)، والرباط-سلا-القنيطرة (632)، ويني ملال-خنيفرة (439)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (391)، ودرعة-تافيلالت (294)، والشرق (222)، وكلميم-واد نون (157)، وفاس-مكناس (120)، والعيون-الساقية الحمراء (120)، والداخلة-واد الذهب (41).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 29 ألف و694 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 746 حالة منها 20 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 6، 23 في المائة.

ومع:27/07/2021