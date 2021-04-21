كوفيد-19.. 669 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و697 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و628 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و697 ألف و873 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و203 آلاف و799 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 507 آلاف و338 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 493 ألفا و353 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8969 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (444)، والعيون الساقية الحمراء (57)، والداخلة وادي الذهب (35)، ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة (31 حالة بكل جهة)، وطنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة (17 حالة بكل جهة)،والشرق وبني ملال خنيفرة (10 حالات بكل جهة)، ودرعة تافيلالت (9)، وكلميم واد نون وفاس مكناس (4 حالات بكل جهة)

وتتوزع حالات الوفاة على 8 حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات وحالتي وفاة بجهة مراكش آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1394,9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5016 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 46 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 383 حالة، 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و202 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,1 في المائة.

ومع:21/04/2021