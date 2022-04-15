كوفيد-19: 70 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و200 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 75 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و201 ألفا و666 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و273 ألفا و495 شخصا مقابل 24 مليونا و797 ألفا و469 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و259 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و147 ألفا و499 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (25)، ومراكش آسفي (22)، والرباط سلا القنيطرة (12)، وطنجة تطوان الحسيمة (5)، والشرق (4) والعيون الساقية الحمراء (1) وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 699 حالات، فيما تم تسجيل 5 حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 14 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

ومع 14/04/2022