كوفيد-19 .. 70 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت ، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بوباء (كوفيد-19)، مقابل تعافي 59 شخصا، مع تسجيبل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و30 ألف و45 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و241 ألف و212 شخصا مقابل 24 مليون و775 ألف و576 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و162 ألف و444 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و145 ألفا و789 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98،6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (17)، والرباط-سلا-القنيطرة (17)، والشرق (10)، ومراكش-آسفي (16)، وطنجة-تطواان-الحسيمة (5)، وسوس-ماسة (2)، ودرعة-تافيلالت (1) وفاس-مكناس (1)، وبني ملال-اخنبفرة (1)

وسجلت حالة الوفاة الوحيدة بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 604 حالة، فيما لم تسجل أية حالة خطيرة أو حرجة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 54 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 03، 1 في المائة.

ومع 19/03/2022