كوفيد-19: 70 إصابة جديدة و6 ملايين و169 ألفا و177 ملقحا بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 54 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و169 ألفا و177 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و266 ألفا و389 شخصا مقابل 24 مليونا و792 ألفا و17شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألفا و726 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و146 ألفا و942 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (33)، والرباط سلا القنيطرة (9)، ومراكش آسفي (8)، درعة تافيلالت (8)، والشرق (4)، وسوس ماسة (4) وفاس مكناس (3)، وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 723 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 26 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,5 في المائة.

ومع 06/04/2022