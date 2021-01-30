(كوفيد-19).. 701 إصابة جديدة و762 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و762 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 470 ألفا و691 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 448 ألفا و628 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8259 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (325)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (132)، والرباط-سلا-القنيطرة (68)، وسوس-ماسة (43)، والشرق (42)، ومراكش آسفي (36)، ودرعة تافيلالت (16)، وبني ملال خنيفرة (16)، والداخلة وادي الذهب (9)، وفاس-مكناس (8)، والعيون الساقية الحمراء (5)، وكلميم واد نون (1).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (6 حالات)، و3 حالات بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وحالة واحدة بكل من جهة الشرق وجهة مراكش - آسفي وجهة فاس - مكناس وجهة العيون - الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1295,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 13 ألفا و804 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 23 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 738 حالة، 56 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و406 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 23.3 في المائة.

(ومع 30/01/2021)