(كوفيد-19).. 712 إصابة جديدة و780 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و780 حالة شفاء، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد "سارس كوف-2"، 408 آلاف و235 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 474 ألفا و379 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 453 ألفا و302 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8368 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (306)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (93)، والشرق (81)، وسوس ماسة (60)، والرباط-سلا-القنيطرة (52)، ومراكش آسفي (46)، والداخلة وادي الذهب (19)، والعيون-الساقية الحمراء (13)، وكلميم-واد نون (13)، وبني ملال-خنيفرة (11)، ودرعة-تافيلالت (9)، وفاس-مكناس (9).

أما الوفيات فتتوزع على جهة الدار البيضاء-سطات بـ 6 حالات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (3 حالات)، فيما سجلت جهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي والشرق تسجيل حالتين لكل منها، وجهتا الداخلة-وادي الذهب ودرعة-تافيلالت حالة واحدة لكل منهما.

وأوردت النشرة أن مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح 1305,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 12 ألفا و709 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 606 حالات، 55 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و307 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 19,2 في المائة.

(ومع 05/02/2021)