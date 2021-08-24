"كوفيد-19".. 7184 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ونسبة تعاف فاقت 90 في المائة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7184 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و9278 حالة شفاء و105 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، بلغ 17 مليون و693 ألف و422 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 13 مليون و554 ألف و867 شخصا.



ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 821 ألف و129 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 739 ألف و947 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90.1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألف و994 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.



وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (18)، والدار البيضاء-سطات (23)، والشرق (7)، وبني ملال-خنيفرة (6)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14)، ومراكش-آسفي (11)، وسوس-ماسة (11)، ودرعة-تافيلالت (2)، وفاس-مكناس (4)، والعيون الساقية الحمراء (3)، وكلميم-واد نون (5) والداخلة-وادي الذهب (1).



وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (887)، والدار البيضاء-سطات (2975)، والشرق (532)، وبني ملال-خنيفرة (445)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (619)، ومراكش-آسفي (512)، وسوس-ماسة (257)، ودرعة-تافيلالت (316)، وفاس-مكناس (311)، والداخلة-وادي الذهب (61)، والعيون الساقية الحمراء (125)، وكلميم-واد نون (144).



وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2249.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 19.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 69 ألف و188 حالة.



وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 332، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2579، 1438 منها تحت التنفس الاصطناعي (74 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1364 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).



وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 52.5 في المائة.

(ومع-24 غشت 2021)