"كوفيد-19".. 7357 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 14 مليون و68 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 7357 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و9522 حالة شفاء و97 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، بلغ 18 مليون و22 ألف و176 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و68 ألف و939 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 836 ألف و494 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 757 ألف و268 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألف و176 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (16)، والرباط-سلا-القنيطرة (11)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (16)، والشرق (8)، ومراكش-آسفي (14)، وسوس-ماسة (10)، وفاس-مكناس (3)، وبني ملال-خنيفرة (10)، ودرعة-تافيلالت (5)، وكلميم-واد نون (3)، والعيون الساقية الحمراء (5) والداخلة-وادي الذهب (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2303)، والرباط-سلا-القنيطرة (1310)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (754)، والشرق (656)، ومراكش-آسفي (503)، وسوس-ماسة (379)، وفاس-مكناس (313)، وبني ملال-خنيفرة (362)، ودرعة-تافيلالت (262)، وكلميم-واد نون (159)، والعيون الساقية الحمراء (95)، والداخلة-وادي الذهب (75).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2291.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 20 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 67 ألف و50 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 274 ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2516، 1394 منها تحت التنفس الاصطناعي (61 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1333 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 50.2 في المائة.

ومع:26/08/2021