"كوفيد-19".. 740 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و471 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 601 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و471 آلاف و831 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و134 ألف و740 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 501 ألف و688 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 488 ألفا و15 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8891 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (487)، والرباط-سلا-القنيطرة (93)، ومراكش-آسفي (53)، وسوس-ماسة (20)، والعيون-الساقية الحمراء (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19).

كما تتوزع حالات الإصابة على كل من جهات الشرق (16)، ودرعة-تافيلالت (14)، وبني ملال-خنيفرة (6)، والداخلة-وادي الذهب (5)، وكلميم-واد نون (5)، وحالتان بجهة فاس-مكناس.

أما الوفيات فتتوزع بين 4 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1379،5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4782 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 40 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 449 حالة، 18 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و224 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 14،2 في المائة.

(ومع 10/04/2021)