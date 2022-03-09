كوفيد-19.. 78 إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و885 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 310 شخصا، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و 885 ألفا و 460 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و218 ألف و 676 شخصا مقابل 24 مليون و761 ألفا و335 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و161 ألفا و776 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و144 ألفا و73 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و29 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (26) والرباط-سلا-القنيطرة (14) وفاس-مكناس ( 8) و درعة- تافيلالت (7) و حهة الشرق (7) وطنجة تطوان الحسيمة (5) ومراكش-آسفي (5) وسوس-ماسة (4) والعيون الساقية الحمراء (2). أما الوفيات فتتوزع بين جهة العيون الساقية الحمراء (2) ، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة تطوان الحسيمة وسوس-ماسة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1674 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 11 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 105 حالة، 4 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) فقد بلغ 2 في المائة.

(ومع 08/03/2022)