(كوفيد-19) .. 79 حالة إصابة جديدة وأزيد من ستة ملايين و458 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و302 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ستة ملايين و458 ألف و947 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و542 ألفا و426 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 515 ألف و23 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 ألف و483 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9104 حالات، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين (33) بالدار البيضاء-سطات، و(26) بالرباط سلا القنيطرة، و(6) بدرعة تافيلالت، و(5) بسوس ماسة، و(3) بمراكش-آسفي، وحالتان بجهتي فاس-مكناس وطنجة-تطوان الحسيمة، وحالة واحدة بكل من العيون الساقية الحمراء وبني ملال خنيفرة. وتتوزع الوفيات على جهة الدارالبيضاء سطات (أربع حالات)، وكل من جهتي الرباط سلا القنيطرة ،ودرعة تافيلالت (حالة وفاة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1415,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2436 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 22 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 215 حالة، 10 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و85 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ"كوفيد-19" فبلغ 6,8 بالمائة.

ومع:17/05/2021