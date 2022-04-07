كوفيد-19: 80 إصابة جديدة وأكثر من 6 ملايين و174 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 51 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و174 ألفا و177 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و267 ألفا و455 شخصا مقابل 24 مليونا و792 ألفا و924 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألفا و806 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و146 ألفا و993 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (35)، والرباط سلا القنيطرة (19)، ومراكش آسفي (10)، وطنجة تطوان الحسيمة (5)، وسوس ماسة (5)، وفاس مكناس (3)، والشرق (3). وبلغ مجموع الحالات النشطة 752 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 27 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,5 في المائة.

ومع 07/04/2022