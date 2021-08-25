"كوفيد-19".. 8008 إصابات جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 13 مليون و784 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 8008 إصابات جديدة ب(كوفيد-19) و7799 حالة شفاء و85 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، بلغ 17 مليون و871 ألف و468 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 13 مليونا و784 ألفا و900 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 829 ألف و137 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 747 ألف و746 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90.2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألف و79 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (13)، والرباط-سلا-القنيطرة (5)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10)، والشرق (10)، ومراكش-آسفي (9)، وسوس-ماسة (12)، وفاس-مكناس (3)، وبني ملال-خنيفرة (10)، ودرعة-تافيلالت (7)، وكلميم-واد نون (4)، والعيون الساقية الحمراء (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2491)، والرباط-سلا-القنيطرة (1446)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (910)، والشرق (855)، ومراكش-آسفي (543)، وسوس-ماسة (476)، وفاس-مكناس (365)، وبني ملال-خنيفرة (362)، ودرعة-تافيلالت (248)، وكلميم-واد نون (174)، والعيون الساقية الحمراء (80)، والداخلة-وادي الذهب (58).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2271.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 21.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 69 ألف و312 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 371، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2582، 1484 منها تحت التنفس الاصطناعي (69 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1415 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 51.5 في المائة.

ومع:25/08/2021