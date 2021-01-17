(كوفيد-19 ).. 806 إصابة جديدة و988 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأحد ، عن تسجيل 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و988 حالة شفاء، و31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 459 ألف و671 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 434 ألف و925 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7942 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات ب274 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (142)، والرباط-سلا-القنيطرة (111)، وسوس-ماسة (68)،والشرق (64)، ومراكش- آسفي (57)، وفاس-مكناس (42)، والعيون-الساقية الحمراء (29)، والداخلة وادي الذهب (7)، ودرعة-تافيلالت (5)، وكلميم-واد نون ((4)، وبني ملال-اخنيقرة (3).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (14)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3)، والرباط-سلا-القنيطرة (5)، والشرق (1)، ومراكش-آسفي (3)، وفاس-مكناس (2)، ودرعة تافيلالت (1)، وبني ملال-اخنيفرة (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2، 1256 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 16 ألف و804 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 20 حالة مؤكدة و17 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 937 حالة، 69 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و512 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6، 29 في المائة.

ومع:17/01/2021