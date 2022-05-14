كوفيد-19 : 81 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و318 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت، عن تسجيل 81 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 12 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و318 ألفا و712 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و295 ألفا و840 شخصا، مقابل 24 مليونا و816 ألف و239 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و706 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و15 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (27)، والرباط سلا القنيطرة (23) ومراكش آسفي (14)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وسوس ماسة (4)، والشرق (4)، وفاس مكناس (3)، وحالة واحدة في كل من بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 620 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 18 حالة.

بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

ومع 14/05/2022