كوفيد-19.. 82 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم السبت، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 37 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و97 ألف و955 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و252 ألف و620 شخصا مقابل 24 مليون و782 ألف و986 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و162 ألف و923 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و146 ألفا و239 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (39)، والرباط-سلا-القنيطرة (16)، ومراكش-آسفي (13)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، والشرق (3) وفاس مكناس (3) ودرعة تافيلالت (2)، والداخلة وادي الذهب (1) وبني ملال خنيفرة (1).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 627 حالة، فيما تم تسجيل أربع حالات خطيرة أو حرجة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 43 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,8 في المائة.

ومع 26/03/2022