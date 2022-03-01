كوفيد 19.. 83 إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و740 ألف ملقحون بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 563 شخصا، فيما تم تسجيل عشر وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و740 ألف و728 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و199 ألف و547 شخصا، مقابل 24 مليون و748 ألف و579 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و160 ألف و975 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و140 ألف و720 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و988 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات فاس- مكناس (17)، والرباط-سلا-القنيطرة (16)، والشرق (15)، وطنجة تطوان الحسيمة (13)، وبني ملال-خنيفرة (6)، والدار البيضاء-سطات (5)، ومراكش-آسفي (4)، وسوس-ماسة (3)، ودرعة-تافيلالت (2)، والداخلة-وادي الذهب (1)، والعيون الساقية الحمراء (1)1.

أما الوفيات، فتتوزع بين ثلاث حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحالتين بجهة مراكش-آسفي، وحالة واحدة بكل من جهات فاس- مكناس والشرق وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال-خنيفرة والدار البيضاء-سطات.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 4267 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 25 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 204 حالة، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 3.9 في المائة.

(ومع 28/02/2022)