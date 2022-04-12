كوفيد-19: 83 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و190 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 84 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و190 ألفا و301 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و271 ألفا و112 شخصا مقابل 24 مليونا و795 ألفا و685 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و135 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و147 ألفا و355 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (39) والرباط سلا القنيطرة (18)، ومراكش آسفي (18)، والشرق (4)، وسوس ماسة (2)، وكلميم واد نون (1)، وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 719 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 20 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

ومع 12/04/2022