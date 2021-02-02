(كوفيد-19).. 835 إصابة جديدة و795 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و795 حالة شفاء، و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 472 ألفا و273 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 450 ألفا و847 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8309 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (319)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (232)، والرباط-سلا-القنيطرة (94)، والشرق (71)، ومراكش آسفي (38)، وسوس ماسة (32)، والعيون الساقية الحمراء (13، وفاس مكناس (11)، ودرعة تافيلالت (11)، وبني ملال خنيفرة (6)، والداخلة وادي الذهب (5)، وكلميم واد نون (3).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (7 حالات)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (4 حالات)، و3 حالات بكل من جهتي مراكش-آسفي والشرق، وحالتين بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، وحالة واحدة بجهة سوس-ماسة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1299,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 13 ألفا و117 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 59 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 676 حالة، 54 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و350 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 21,4 في المائة.

ومع:02/02/2021