(كوفيد-19).. 844 إصابة جديدة و540 حالة شفاء وتسع وقيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، عن تسجيل 844 حالة إضابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 540 حالة شفاء وتسع وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فبلغ 10 ملايين و59 ألف و937، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و159 ألف و495 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 532 ألف و994 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 518 ألف و641 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9307 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (382)، واارباط-سلا-القنيطرة (144)، ومراكش-اسفي (114)، وسوس-ماسة (84)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (46)، والعيون-الساقية الحمراء (16)، وفاس-مكناس (15)، وبني ملال-اخنيفرة (14)، ودرعة-تافيلالت (12)، والداخلة-واد الذهب (9)، وكلميم-واد نون (8).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت ثلاث حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتان بجهة مراكش-اسفي، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة فاس-مكناس. .

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 8، 1464 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 5046 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 247 منها 8 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و147 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 8، 7 في المائة.

ومع:02/07/2021