(كوفيد-19).. 851 إصابة جديدة و790 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و790 حالة شفاء، و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 469 ألف و990 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 447 ألف و866 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8246 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (297)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (206)، والشرق (96)، والرباط-سلا-القنيطرة (81)، وسوس-ماسة (56)، ومراكش آسفي (49)، ودرعة تافيلالت (18)، وفاس-مكناس (17)، والداخلة وادي لبذهب (12) والعيون الساقية الحمراء (10)، وبني ملال خنيفرة (8)، وكلميم واد نون (1).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (11 حالة)، و3 حالات بجهة الرباط - سلا - القنيطرة، وحالتين بكل من جهة مراكش آسفي وجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من طنجة - تطوان - الحسيمة والشرق وسوس ماسة وفاس مكناس .

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1293,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 13 ألفا و878 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 35 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 738 حالة، 59 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و399 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 23.3 في المائة.

ومع:29/01/2021