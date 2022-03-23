كوفيد-19.. 87 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 43 شخصا، مع تسجيبل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و62 ألف و89 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و246 ألف و454 شخصا مقابل 24 مليون و778 ألف و996 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و162 ألف و626 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و145 ألفا و998 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (38)، والرباط-سلا-القنيطرة (14)، ومراكش-آسفي (12)، والشرق (9)، وسوس ماسة (7) ، وفاس-مكناس (3)، وكلميم واد نون (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، ودرعة تافيلالت (1).

وسجلت حالة الوفاة الوحيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وبلغ مجموع الحالات النشطة 575 حالة، فيما تم تسجيل تسع حالات خطيرة أو حرجة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 48 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,9 في المائة.

(ومع 22/03/2022)