كوفيد-19 : 89 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و319 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و319 ألفا و183 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و295 ألفا و957 شخصا، مقابل 24 مليونا و816 ألف و345 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و795 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و54 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (28) ومراكش آسفي (15)، والدار البيضاء سطات (15)، وسوس ماسة (13)، والشرق (9)، ودرعة تافيلالت (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (4) ، وحالة واحدة في جهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 670 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 17 حالة.

بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

ومع 15/05/2022