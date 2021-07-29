(كوفيد-19) ..8995 إصابة جديدة و 2101 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس ، عن تسجيل 8995 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 2101 حالة شفاء و 32 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 13 مليون و388 ألف و 726 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و 94 ألف و160 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 606 ألف و871 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 552 ألفا و983 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91،1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9697 بنسبة فتك قدرها 1،6 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (10)، وسوس-ماسة (5)، ومراكش-آسفي (4)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وبني ملال-خنيفرة (2)، و الشرق (1)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4) ودرعة-تافيلالت (1) والعيون الساقية الحمراء (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2937)، ومراكش-آسفي (1404)، وسوس-ماسة (1190)، والرباط-سلا-القنيطرة (1067)، ويني ملال-خنيفرة (374)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (609)، ودرعة-تافيلالت (437)، والشرق (312)، وكلميم-واد نون (236)، وفاس-مكناس (151)، والعيون-الساقية الحمراء (190)، والداخلة-وادي الذهب (88).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 44 ألف و191 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 855 حالة منها 29 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 27 في المائة.

ومع:29/07/2021