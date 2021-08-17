"كوفيد 19".. 9041 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 11 مليون و980 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 9041 إصابة جديدة ب"كوفيد- 19" و8589 حالة شفاء و123 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 16 مليون و740 ألف و875 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليون و980 ألف و285 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 772 ألف و394 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 681 ألف و705 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 88.3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 ألف و242 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (23)، والرباط-سلا-القنيطرة (14)، وجهة الشرق (19)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (13)، ومراكش-آسفي (8)، وبني ملال-خنيفرة (15)، ودرعة-تافيلالت (5)، وسوس-ماسة (9)، وفاس مكناس (3)، وكلميم-واد نون (6)، والعيون الساقية الحمراء (7)، والداخلة-وادي الذهب (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3367)، والرباط-سلا-القنيطرة (1101)، وجهة الشرق (894)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (819)، ومراكش-آسفي (606)، وبني ملال-خنيفرة (516)، ودرعة-تافيلالت (473)، وسوس-ماسة (460)، وفاس مكناس (396)، وكلميم-واد نون (188)، والعيون الساقية الحمراء (112)، والداخلة-وادي الذهب (109).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2116.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 24.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 79 ألف و447 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 422، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2374، 1418 منها تحت التنفس الاصطناعي (81 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1337 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل"كوفيد-19"، 50.1 بالمائة.

ومع:17/08/2021